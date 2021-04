Covid, 15.943 nuovi casi su 327.704 tamponi e altri 429 decessi

In Italia si sono registrati 15.943 nuovi casi di coronavirus a fronte di 327.704 tamponi effettuati (giovedì erano stati 16.974 su 319.633 test). Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 429 decessi. I guariti sono 18.779, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.366 pazienti (in calo di 51 unità nel saldo giornaliero tra entrate e uscite). Il tasso di positività si attesta al 4,9%, in calo rispetto al 5,3% di giovedì.

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 199 (rispetto ai 211 di giovedì). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.743 persone, in calo di 844 unità.

In Lombardia 2.431 nuovi casi e 87 decessi in 24 ore Sono 2.431 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 in Lombardia, a fronte di 47.103 tamponi, per un tasso di positività del 5,1%. Sono invece 87 i decessi, numero che porta il totale regionale delle vittime a 32.146.