Covid, Fondazione Gimbe: "Boom di terze dosi, +52,6% in 7 giorni" | Sileri: prolungare stato emergenza se serve ma per poco

La terza dose di vaccino Pfizer riduce del 90% le morti nella fascia di popolazione over 50 rispetto a chi non ha avuto il booster. Lo rivela uno studio israeliano - effettuato prima della scoperta della variante Omicron - pubblicato sul New England Journal of Medicine e condotto sui dati della Clalit, una delle maggiori casse mutue israeliane. La ricerca si è svolta su 843.208 individui di età indicata, di cui 758.118 (90%) avevano ricevuto la terza dose durante i 54 giorni del periodo osservato. La morte è avvenuta in 65 persone nel gruppo coperto dalla terza dose (0.16 per 100mila individui al giorno) contro i 137 dei partecipanti senza booster (2.98 per 100mila al giorno), con una media del 90% di diminuzione nelle morti.