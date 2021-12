Vaccini, Italia verso traguardo delle 100 milioni di dosi somministrate

Ansa

L'Italia si appresta a raggiungere le 100 milioni di dosi di vaccino somministrate. In base ai dati diffusi, ad oggi i sieri inoculati sono stati 99.792.722, una cifra che rende l'obiettivo questione di ore. Nel dettaglio le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, pari all'87,91% della popolazione over 12, mentre a completare il ciclo sono stati in 45.830.582, l'84,86% della popolazione vaccinabile.