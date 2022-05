Covid, fino a giugno resta l'obbligo delle mascherine al lavoro: accordo tra governo e sindacati

Leggi Anche Covid, da inizio pandemia in Italia usate 46 miliardi di mascherine

Cgil: bene mantenere Protocollo in tutte le sue parti -

"Bene il mantenimento della validità del Protocollo così com'è in tutte le sue parti, e consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno". Lo afferma la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, al termine dell'incontro. Nel protocollo ci sono tutte le regole che vannodall'uso delle mascherine alla sanificazione, organizzazione e gestione degli spazi. Per la segretaria nazionale "è importante che oggi sia l'Inail che il ministero della Salute nel loro intervento abbiano ribadito che i rischi Covid sono ancora presenti. Riteniamo quindi fondamentale che il Protocollo e i comitati continuino a svolgere il loro ruolo essenziale a fronte di una pandemia che non è purtroppo ancora finita". "In questo momento - ribadisce Re David - la cosa più utile da fare è mantenere tutto quello già definito dal Protocollo con una prima verifica a giugno".

Uil: mascherine saranno sempre fornite dai datori di lavoro -

La segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, conferma: "Le mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate. I Comitati aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo". "Entro giugno aggiorneremo il protocollo, ma di certo, per quanto riguarda la Uil, finché ci sarà rischio contagio, ci saranno sia il protocollo nazionale sia quelli che sono statisottoscritti nei settori/filiere", conclude Veronese.