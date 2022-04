Covid, Speranza: "Sulle mascherine invito alla responsabilità"

La battaglia contro il Covid "non è ancora finita".

È quanto afferma Roberto Speranza, aggiungendo che "non avere un obbligo non significa diventare irresponsabili. Ci sono ancora situazioni al chiuso, così come all'aperto, dove ci possono essere condizioni di assembramento". Alla vigilia dell'abolizione del Green pass e dell'allentamento delle misure sulle mascherine obbligatorie, il ministro della Salute sottolinea anche l'importanza di insistere sulle terze dosi dei vaccini anti-Covid.