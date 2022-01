Covid, Figliuolo: "Venerdì triplicate le dosi agli over 50"

Ansa

Venerdì sono state somministrate 65mila prime dosi di vaccino anti-Covid, il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata la settimana precedente. Il dato più interessante è quello che riguarda gli over 50, obbligati per decreto ad avere il Green pass: a questa fascia d'età sono state effettuate 15.239 dosi, il triplo di quelle somministrate nei sette giorni precedenti. Lo riferisce la struttura del commissario Francesco Figliuolo.