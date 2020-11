Covid, Emiliano: evitate di mandare i bambini a scuola

ansa

"Faccio mio l'appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, è più sicuro sia per i ragazzi sia per la salute pubblica". Nel giorno in cui gli istituti devono riaprire per effetto della decisione del Tar, il governatore pugliese Michele Emiliano invita i cittadini a "scegliere la Dad". "Cercate di fare il più possibile da casa, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno", afferma.