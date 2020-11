Scuola, da lunedì 362mila prof da remoto a quasi 4milioni di alunni

Ansa

Da lunedì saranno 362mila gli insegnanti delle scuole statali che svolgeranno la propria attività in didattica a distanza integrata, per effetto dell'ultimo Dpcm: ovvero il 45% dei docenti in servizio. Secondo Tuttoscuola, in aggiunta ai 265mila professori delle superiori, vi sono oltre 33mila docenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado nelle regioni della fascia rossa (Lombardia, Piemonte e Calabria).