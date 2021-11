Covid e vaccini, Antonio Tajani: "Più severi nei controlli, un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale"

"Un lockdown all'Italia costa 9 miliardi di euro a settimana. Una cifra enorme, che in questa fase di inizio di ripresa, dopo i due anni che abbiamo passato, sarebbe un colpo mortale". Ospite a "Mattino Cinque" il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani parla della necessità di impedire in tutti i modi una nuova chiusura totale, inasprendo i controlli soprattutto sui mezzi pubblici.

"A Bruxelles, per esempio, prima di entrare negli autobus c'è una sbarra che permette agli autisti di controllare i biglietti. Potremmo fare la stessa cosa con il green pass", propone Tajani, che spera in misure più severe. "Qualche sacrificio in più per impedire lockdown e salvare vite umane non guasta".