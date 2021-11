Covid, Bonaccini: "Faremo campagna per la terza dose, ma ci sono dei costi"

"Vorrei fare un appello al governo: sono due anni che combattiamo con una pandemia mondiale, bisogna che venga compreso che c'è bisogno di risorse". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a "Mattino Cinque": "Le Regioni hanno bisogno delle risorse che abbiamo speso in questi due anni - ha spiegato - per quest'anno deve esserci riconosciuto il Payback e oltre un miliardo di euro chiesto dalla Conferenza Autonoma delle Regioni".

La campagna vaccinale per la terza dose, aggiunge Bonaccini: "La dobbiamo fare e la faremo, siamo persone serie e credo che lo abbiamo dimostrato. Se questo Paese ha una percentuale di vaccinati che è tra le più alte del mondo affidando le vaccinazioni ai territori, alle Regioni, ai professionisti aiutati anche dalle associazioni di volontariato è perché ci siamo messi tutti di buon grado, insieme all'ottimo lavoro che sta svolgendo il Generale Figliuolo".

Il presidente dell'Emilia Romagna, ha voluto però lanciare un monito al governo: "Ci sono dei costi da sostenere per quello che stiamo facendo per combattere la pandemia. E non vorrei - ha concluso Bonaccini - che le Regioni che hanno più sanità pubblica fossero quelle, paradossalmente, più penalizzate".