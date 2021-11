Covid, Speranza: "Chi non si vaccina e si ammala va curato"

Ansa

"Senza dubbio chi non si vaccina contro il Covid non aiuta se stesso, né gli altri e né il Paese, ma chi non si vaccina e si ammala va curato". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando della scelta di Singapore di non garantire più cure gratis a chi non si immunizza per scelta. "In Italia chi sta male viene curato e per me questo è un principio non negoziabile", ha aggiunto.