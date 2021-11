Variante Omicron, Galli: "Non possiamo pensare di risolvere il problema trasmissione solo nei Paesi ricchi"

"È un problema di lotta internazionale, non possiamo pensare di risolvere il problema solo nei Paesi ricchi". Così Massimo Galli a "Mattino Cinque" sui rischi della trasmissione della variante Omicron nei Paesi occidentali. "I Paesi poveri, soprattutto in Africa dove la vaccinazione è stata insufficiente con percentuali basse o bassissime, - considera Galli - sono l'ambito in cui questa nuova variante andrà a circolare e in cui potrebbero anche generarsi altre varianti proprio per questo genere di situazione: tanti infettati, nessuna protezione e una facilitazione per il virus di mutarsi".

L'infettivologo, però, ribadisce l'importanza del vaccino anche di fronte alle varianti. "È imperfetto, ma evita il ricovero in ospedale", dichiara Galli citando il caso del cittadino campano in cui è stata identificata la nuova variante Covid. "È una persona che sta bene, è asintomatica. La doppia dose di vaccino non l'ha protetta dall'infezione, ma è successo anche per molti altri che anno contratto l'infezione da variante Delta", conclude.