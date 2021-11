Variante Omicron, manager campano "non ha avuto contatti in Lombardia"

ansa

Il paziente italiano colpito dalla variante Omicron del coronavirus "non ha avuto contatti con altre persone, né in ambito lavorativo né extra-lavorativo, sul territorio lombardo". E' quanto si apprende da fonti dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Il manager non si è mai recato nella sede di lavoro di Milano e, per cautela, sono state informate le strutture ospedaliere per la sorveglianza degli operatori sanitari che hanno visitato il caso.