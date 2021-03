Covid e movida, gli assembramenti dei giovani nei video sui social

Da Nord a Sud Italia sono tantissime le violazioni alle norme anti-Covid che vengono ogni giorno immortalate nei video, poi caricati sui social network. Come mostra il sevizio mandato in onda da "Mattino Cinque" sono molto spesso i giovani i protagonisti, in negativo, di questi comportamenti imprudenti e irresponsabili, cioè enormi assembramenti che avvengono soprattutto la sera.

Da Frattamaggiore (NA) a Milano tantissimi ragazzi si radunano nelle piazze e nelle strade anche dopo le 22, violando così il coprifuoco: molti hanno la mascherina abbassata e si assembrano senza alcun dispositivo di protezione personale.