Covid, Roma: folla nelle zone della movida e nelle vie del centro

Ansa

Molta gente si è riversata nelle principali vie del centro storico di Roma e nelle zone della movida in questa domenica. Non sono state necessarie chiusure di aree cittadine come era avvenuto sabato e venerdì, ma continua il monitoraggio delle forze dell'ordine. La polizia locale controlla anche i minimarket per verificare il rispetto dell'ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo le 18.