Covid, dalla prostituta di Vicenza alla 17enne in vacanza a Riccione, al cliente di una birreria a Savona: i casi che fanno paura

Una prostituta ricoverata a Vicenza dopo essere stata trovata positiva al Covid; una 17enne di Modena in vacanza a Riccione risultata contagiata dopo una settimana di vacanza con amici sulla costiera romagnola; un terzo malato individuato come un cliente di una birreria di Savona . Crescono i casi di coronavirus in persone per cui il contact tracing è difficile, se non impossibile. E che quindi creano una potenzialità di contagio pressochè illimitata.

Quello della prostituta di Vicenza, della ragazza di Modena e del cliente della birreria sono soltanto alcuni dei malati che potrebbero aver diffuso il virus in maniera incontrollata e preoccupante. E sale la paura: di frequentare i locali, di cenare in un ristorante o di bere una birra in un pub. Tutte occasioni di incontro e di svago che possono mettere chiunque a rischio contagio.

La prostituta positiva: "Non rivelo i nomi dei clienti" - La lucciola vicentina, una 23enne nigeriana, è stata ricoverata alle Malattie infettive dell'ospedale di Vicenza dopo l'esito positivo del test al virus: sta meglio ma non è stata dimessa per evitare che non rispettasse la quarantena. Ad accompagnarla in ospedale era stato un uomo a cui era stato detto di contattare il servizio di igiene pubblica: quell'uomo risulta irreperibile e l'identità lasciata è probabilmente falsa. La donna si rifiuta di comunicare i suoi ultimi contatti e l'ospedale è quindi nelle condizioni di non poter eseguire il contact tracing.

La 17enne in vacanza a Riccione, malata dopo una serata in discoteca - Tutti in quarantena i 40 amici della 17enne modenese risultata positiva all'ospedale Infermi di Rimini mentre era in vacanza a Riccione da alcuni giorni con amici. Con i suoi coetanei la giovane ha passato una serata alla discoteca Villa delle Rose, a Misano Adriatica. E' subito scattata l'indagine epidemiologica per rintracciare i suoi contatti: isolati e tamponati i 40 ragazzi venuti direttamente a contatto con lei, sia romagnoli sia modenesi. Due di loro sono già risultati positivi. Questi e la ragazza sono già stati portati nelle loro abitazioni in ambulanza e gli operatori sanitari stanno facendo ulteriori accertamenti per gli eventuali contatti a rischio.

Contagiato il cliente di una birreria a Savona - il Il terzo caso a rischio riguarda una birreria che è stata chiusa nella zona della Darsena, a Savona, dopo che è risultata positiva una persona che era stata nel locale. Sempre nel Savonese è stato trovato positivo al Covid anche un operaio della Continental di Bragno: subito isolati 19 suoi colleghi.