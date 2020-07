Coronavirus, la Romania a rischio "tsunami": aumentano i contagi

In Francia riaprono Disneyland Paris e l'ultimo piano della Torre Eiffel. Due ripartenze che promettono di dare nuovo slancio al turismo transalpino. Disneyland Paris, il resort per parchi a tema più frequentato d'Europa, ha riaperto parzialmente al pubblico quattro mesi dopo la sua chiusura a causa della pandemia di coronavirus. Il parco di Marne-la-Vallée, ad est della capitale francese, aprirà le sue porte in modo graduale a partire da oggi con Disneyland Parks e Walt Disney Studios. Anche l'ultimo piano della Torre Eiffel di Parigi è stato riattivato: i primi due piani erano stati aperti già il 26 giugno dopo la chiusura più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale.