In spiaggia sono vietati gli assembramenti, ma a Ponza in pochi rispettano le regole anti contagio tanto che il sindaco Franco Ferraiuolo ha firmato l'ordinanza 79, che vieta lo sbarco ai turisti, che ormeggiano nei pressi della costa. "Bisogna mantenere alta l'attenzione, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale" ha spiegato il primo cittadino. Notte senza regole a Capri, dove la gente si è riversata in strada, senza mascherina.

Situazione fuori controllo a Ponza - Sull'isola "Covid-free" si potrà attraccare solo in casi di comprovata esigenza e in punti prestabiliti, dalle 8 alle 10.30 e dalle 19.30 alle 24. I turisti prima di scendere dalle imbarcazioni saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. Nelle scorse settimane a Ponza si è registrato il boom di presenze ei turisti in arrivo a bordo di traghetti e imbarcazioni private hanno complicato la gestione delle norme anti Covid, arrivando ad affollare le spiagge dell'isola. Per far rispettare le regole, il sindaco ha chiesto supporto alla Questura di Latina.

Capri by night fuori controllo - Nello scorso weekend molti giovani si sono assembrati all’esterno dei locali capresi. Il sindaco Marino Lembo ha fatto sapere che scriverà al prefetto, al questore e al comando provinciale dei carabinieri per chiedere una maggiore presenza di forze dell’ordine soprattutto nel fine settimana, quando la famosa "Piazzetta" viene presa d'assalto per l’aperitivo e dai più giovani che, in assenza di locali aperti per il rispetto del numero contingentato, si riuniscono sulle vie del centro fino all’alba.