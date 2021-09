Covid, dall'1 ottobre obbligo Green pass per entrare in Vaticano

tripadvisor

Scatterà dall'1 ottobre l'obbligo di Green pass per l'ingresso nello Stato della Città del Vaticano. E' quanto prevede un'ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica. Le disposizioni si applicano ai cittadini, ai residenti nello Stato, al personale in servizio e a tutti i visitatori e fruitori di servizi.