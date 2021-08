La Sicilia passerà lunedì da zona bianca a gialla in base ai nuovi numeri di contagi e ricoveri : a decretarlo sarà venerdì la cabina di regia dopo l'esame degli ultimi dati. La Regione ha infatti sforato i tre parametri previsti: i ricoveri nelle terapie intensive, all'11% da mercoledì, quelli in area medica, al 20%, e il tasso di contagi ogni 100mila abitanti. A rischio anche la Sardegna.

Sardegna in bilico - In bilico anche la Sardegna che ha fatto registrare un 12% (+1% nella giornata di mercoledì) di ricoveri in terapia intensiva e un 14% di ricoveri nei reparti (soglia ancora lievemente sotto il tetto massimo previsto).