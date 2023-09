Covid, crescono i contagi: 36mila casi nell'ultima settimana

I contagi da Covid in Italia crescono, facendo registrare 36.081 casi nel periodo 14-20 settembre con un aumento del 17,3% sulla settimana precedente quando si era registrato un balzo a 30.777 casi con un incremento del 44% sul periodo precedente.

L'incidenza è di 61 per 100mila abitanti contro 52 del monitoraggio precedente. L'occupazione dei posti letto in area medica al 20 settembre risulta al 4,1% contro il 3,8% del 13 settembre per un totale di 2.533 ricoverati.