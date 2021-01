Covid, Conte: "Un milione di vaccinati in Italia, siamo primi in Ue"

Ansa

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che "un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-Covid". "Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale - ha scritto il presidente del Consiglio sui social - per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia".