Covid, Conte: con 14 giorni di stabilità virus, misure meno restrittive 

Le misure anti-Covid annunciate per le diverse Regioni potranno cambiare. "Se una Regione dovesse rientrare in condizioni di stabilità per 14 giorni, con rischio più basso, potrà essere assoggettata a un regime di misure meno restrittive, ce lo auguriamo tutti", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Queste misure se ci aiuteranno a contenere il contagio, qualche spesa in più credo che ce la possiamo permettere a Natale".