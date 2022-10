Covid, 26.802 nuovi casi con 176.343 tamponi e altri 76 decessi

Sono 26.802 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 176.343 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 29.040 con 182.614 test).

Secondo il ministero della Salute, ci sono altri 76 decessi (contro gli 85 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 179.101. In terapia intensiva sono ricoverati 227 pazienti (-1). Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti ordinari (-108) mentre i guariti sono 35.424. Tasso di positività al 15,2% (in calo rispetto al 15,9% del giorno prima).