Covid, governo cerca mediazione con Regioni su coprifuoco

Ansa

Bar e ristoranti chiusi anche a pranzo nelle Regioni con tasso di contagi a rischio. Poi coprifuoco alle 18, con chiusura delle attività commerciali, salvo farmacie, parafarmacie e alimentari. Sarebbero queste alcune delle misure allo studio del governo per il nuovo Dpcm. Per trovare una mediazione con le Regioni, che chiedono misure nazionali, al vaglio c'è però anche l'ipotesi di un coprifuoco alle 21 per tutto il Paese.