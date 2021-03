Covid Catanzaro, 85enne invalido di guerra cede il suo vaccino a una 23enne malata di tumore

Ansa

Non ci ha pensato due volte a rinunciare al vaccino per cederlo a una paziente oncologica di 23 anni Giuseppe Trapasso, 85enne invalido di guerra. La giovane, Claudia Rizzo, ha così potuto così ricevere la prima dose. La storia di solidarietà, come riporta il giornale online La Nuova Calabria, arriva da Gimigliano e Cicala, due comuni a non molta distanza l'uno dall'altro in provincia di Catanzaro.