Covid, Brusaferro: "Lentamente la curva inizia a decrescere"

Aumentano i casi di coronavirus in Italia , ma la diffusione non è più esponenziale. "L'Italia ha una fase di crescita lieve, frutto degli sforzi fatti nel periodo festivo che hanno evitato una impennata della curva", ha spiegato infatti il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro commentando i dati. "La curva - ha quindi aggiunto - inizia a decrescere lentamente", ma il trend "va confermato".

Quasi tutte le Regioni con Rt sopra 1 - Quasi tutte le Regioni italiane registrano un indice Rt sopra 1, alcune anche nell'intervallo più basso del parametro", ha sottolineato Brusaferro. "Siamo quindi in una fase delicata in cui sono richieste rigorose misure di mitigazione per fare sì che la curva si appiattisca sempre di più e poi possa decrescere anche in una stagione caratterizzata dall'influenza".

"Molte Regioni rischiano superare soglia intensive" - La curva dell'occupazione dei posti letto in terapie intensiva e area medica "si è un po' fermata, quindi siamo ancora in una fase di stabilità. La probabilità che si possa pero superare la soglia critica, però, riguarda molte Regioni ed è opportuno intervenire tempestivamente".

"Virus in tutte le aree del Paese" - Per Brusaferro "non c'è Comune in Italia che non abbia segnalato dei casi quindi il virus circola in tutte le aree del Paese. Anche "l'Europa è sempre in piena pandemia, ha aggiunto, ci sono zone di colore rosso intenso che si spostano di settimana in settimana ma rimangono persistenti". Da qui la necessità di "adottare tutte le misure a livello nazionale e regionale in primis per quanto ci riguarda ma anche a livello europeo per poterla controllare".

"Lockdown? Proseguire con il sistema dei colori" - Sulla questione lockdown, il numero uno dell'Istituto superiore di Sanità ha affermato che "ci stiamo muovendo in un modello messo a punto in questi mesi, la maggior parte delle Regioni saranno arancioni o rosse. Le misure delle festività hanno contenuto la crescita dei contagi, crediamo che con queste misure si possa proseguire".

Rezza: "Immunità di gregge non prima di 6-8 mesi" - Durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale dell'epidemia, ha preso la parola anche Gianni Rezza per parlare dell'immunità di gregge. "Non potremo raggiungerla attraverso le vaccinazioni prima di 6-8 mesi, ma il primo obiettivo è abbattere l'epidemia, casi gravi e decessi e rendere gli ospedali Covid free".