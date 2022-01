Covid, Agenas: terapie intensive stabili al 17%, ma sette Regioni oltre il 20%

IPA

La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid resta al 17% in Italia ma 7 Regioni sono oltre il 20%: Trento (27%), Piemonte (24%), Friuli e Toscana (22%), Lazio, Marche e Val d'Aosta (21%). A livello giornaliero la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri resta al 30% in Italia, ma cresce in 12 Regioni, con punte del 57% in Val d'Aosta e dieci Regioni oltre il 30%. E' quanto riportano i dati Agenas del 24 gennaio.