Covid, Figliuolo: "Arrivati al plateau della curva Omicron"

"Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l' Omicron e si sta andando in discesa". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo , commissario straordinario all'emergenza Covid, durante la visita al centro vaccinale del Portello a Milano, parlando dell'andamento dell'epidemia. "Speriamo che questo sia il trend consolidato", ha aggiunto.

"Con Omicron fine della pandemia? Io me lo auguro" - "L'Oms dice che con Omicron ci sarà la fine della pandemia? Io me lo auguro: se il plateau viene confermato, la curva va a scendere, e per l'esperienza che abbiamo di questa malattia potrebbe scendere molto velocemente - ha continuato -. Se si dovesse andare verso una fase endemica ne saremmo tutti contenti ma ora dobbiamo spingere sulle dosi per i bambini e i richiami. Questo ci darà una grande garanzia: quando questa terza dose di massa raggiungerà numeri buoni sicuramente andrà bene".

"Superato l'87% delle persone totalmente vaccinate" - L'andamento dell'epidemia da Covid che forse è arrivata al suo plateau "è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L'Italia sta facendo molto bene", ha aggiunto Figliuolo a margine della visita al centro vaccinale.

"La campagna sta andando avanti secondo i ritmi che ci eravamo prefigurati. In questo momento abbiamo superato l'87% di persone totalmente vaccinate e siamo a 30 milioni e 300mila booster su una possibile platea adesso di 39 milioni e mezzo - ha concluso -. Quindi questo ha fatto sì che ci sia stata una buona barriera contro la variante Omicron".

"Italia è punto di riferimento internazionale" - "Io voglio testimoniare che l'Italia sta facendo davvero bene. Siamo visti anche a livello internazionale come un punto di riferimento. Siamo un benchmark e di questo sono orgoglioso, non per me, ma per tutti quelli che stanno lavorando incessantemente da moltissimi mesi per far sì che si possa uscire da questa emergenza", ha detto ancora.



"In ospedale Fiera in terapia intensiva 25 persone, tutte non vaccinate" - "Le dolenti note ci sono. Ho parlato prima con la responsabile della parte ospedaliera: in questo momento ci sono ricoverate 25 persone in terapia intensiva, tutte non vaccinate - ha proseguito il commissario straordinario all'emergenza Covid -. Spero che i nostri concittadini che ancora esitano capiscano questo messaggio: è davvero davvero importante".

Scuola, "su quarantene aperto tavolo, a breve risposte" - Sulle regole delle quarantene all'interno del mondo della scuola, Figliuolo ha detto: "c'è il tavolo tecnico che sta guardando anche quello, spero che in breve tempo riescano a dare delle risposte alle famiglie".