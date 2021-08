Sale in 5 Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia) il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid, toccando il 13% nelle due isole, sopra la soglia d'allerta del 10%. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio dell'Agenas, aggiornato al 30 agosto. Per quanto riguarda l'occupazione di posti letto in reparto, Calabria e Sicilia, con il 17% e il 23%, sono oltre la soglia d'allerta del 15%.

Il tasso dei malati Covid nei reparti ordinari risulta in aumento anche in Abruzzo e Campania.

Vaccini, in Sardegna ciclo completato per l'80% degli over 12 - La Sardegna resta tra le Regioni con tassi di ricoveri più preoccupanti mentre si segnano numeri significativi sul territorio nella campagna vaccinale. Nel giorno in cui all'hub della fiera di Cagliari ci si prepara ad accogliere gli under 35 nella prima Open Night, con dj, gadget e postazioni per i selfie, l'isola raggiunge infatti un primo traguardo importante nell'immunizzazione. Secondo il report del governo sono 985.892 i sardi che hanno completato il ciclo vaccinale su un totale di 1.226.441 over 12: sono quindi l'80,3% i soggetti immunizzati.

Con questi numeri la Regione non ha raggiunto però l'immunità di gregge, che si avrà solo quando l'80% della popolazione residente (circa 1,6 milioni di persone) avrà avuto le due dosi. Attualmente è stato immunizzato il 70% dei sardi: manca ancora il 10% per raggiungere l'obiettivo entro settembre. Nel complesso, fino ad oggi sono state inoculate 2.114.855 dosi, cioè l'89,6% di quelle consegnate, che sono 2.360.307.