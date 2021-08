Martedì 31 agosto, dalle 20 alle 24, nell'hub della Fiera di Cagliari si terrà l'open night vaccinale: una serata aperta all'immunizzazione per i giovani dai 12 ai 35 anni con tanto di dj set ("evitando quasiasi assembramento"), postazione per i selfie e gagdet. Il claim della campagna, realizzata da ATS Sardegna, in collaborazione la Regione Autonoma della Sardegna e patrocinata dal Comune di Cagliari per pubblicizzare l'evento, è "It's open night. C'mon!". L'ingresso è libero e senza prenotazione.

Come riportano i social della Regione Autonoma della Sardegna, "i ragazzi che aderiranno avranno a disposizione delle postazioni per i selfie da diffondere sui social con l'hashtag #vaccinati e contribuire così a far conoscere l'importanza della vaccinazione contro il Covid".



"L'iniziativa - si legge sul sito del Comune di Cagliari - cerca di raggiungere il maggior numero di giovani, in particolare la fascia 12-25 anni, e motivarli a vaccinarsi, con uno stile della campagna che riecheggia quello usato per gli eventi di svago dedicati ai giovani, veicolando il messaggio implicito che il vaccino è l'unica strada per tornare alla vita normale e divertirsi insieme agli altri".

A tutti coloro che si vaccineranno durante l'open night saranno distribuiti dei braccialetti colorati personalizzati.