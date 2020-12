Covid, a Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10:15

Ansa

A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10:15. La misura è stata decisa per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole. "Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone - ha spiegato il sindaco Beppe Sala - perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentari e i bar, apriranno alle 10:15 e così scaglioniamo un po' gli orari della città".