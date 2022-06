Covid, 94.165 nuovi casi su 357.210 tamponi e altri 60 morti

Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 94.165 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 357.210 tamponi eseguiti.

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 60 (in lieve calo rispetto alle 69 di martedì). I dimessi e i guariti sono invece 33.632. In rialzo sia le terapie intensive (+11) sia le ospedalizzazioni (+219). Il tasso di positività è al 26,4% (in rialzo rispetto al 25,3% del giorno precedente).