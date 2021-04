Covid, 9.789 nuovi casi su 190.635 tamponi e altri 358 decessi

Sono 9.789 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con 190.635 tamponi processati. Domenica i nuovi contagi erano stati 15.746 su 253.100 test. Sono invece 358 i decessi registrati in un giorno (ieri 331). Il tasso di positività si attesta al 5,1%, in calo rispetto al 6,2% di domenica. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 18.010 (3.140.565 dall'inizio dell'epidemia).

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.779.594, i morti 114.612 . Gli attualmente positivi sono 524.417 (-8.588 rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 493.495 persone (-8.674 rispetto a domenica).

Sono 3.593 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, otto in più nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 167 (ieri 175). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto a domenica.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 160.932 prime dosi e 44.318 seconde dosi. La popolazione vaccinata sale così al 6,56% del totale. A questo ritmo, il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra un mese e 15 giorni (il 27 maggio).