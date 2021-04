Vaccini, De Luca: noi non procederemo per fasce d'età | Figliuolo: no deroghe 

Botta e risposta tra Vincenzo dì De Luca e Francesco Figliuolo. Dopo aver vaccinato ultraottantenni e fragili, "la Campania non procederà per fasce d'età - ha annunciato il presidente della Regione - . Siamo stati tra i più rigorosi d'Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità". Una decisione che non è piaciuta al commissario per l'emergenza. "La campagna vaccinale - ha risposto - deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale".