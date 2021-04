Vaccini anti-Covid, Figliuolo firma l'ordinanza: priorità a over 80 e fragili

IPA

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha firmato un'ordinanza che stabilisce la priorità di vaccinazione per over 80 e persone fragili. Il nuovo provvedimento recepisce quanto indicato dal premier Mario Draghi: le categorie di priorità indicate dal ministero della Salute permangono ma vengono temperate con il criterio dell'età. Chi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà.