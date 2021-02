Covid, 9.630 nuovi casi su 170.672 tamponi e altri 274 decessi

Ministero della Salute

In Italia ci sono 9.630 nuovi casi di coronavirus a fronte di 170.672 tamponi effettuati (il giorno prima l'incremento era stato di 13.452 casi su 250.986 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 274 decessi (contro i 232 di domenica) per un totale che arriva a 95.992. In terapia intensiva sono ricoverati 2.118 pazienti (+24). Il tasso di positività è del 5,6%. La Regione col maggior incremento di casi è l'Emilia-Romagna: +1.847.