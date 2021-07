Covid, 882 nuovi casi su 188.474 tamponi e altri 21 morti

I numeri della pandemia

Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 18 unità rispetto a mercoledì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 7 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.532, in calo di 61 unità rispetto a ieri. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.260.788, i morti 127.587. I dimessi ed i guariti sono invece 4.083.843, mentre gli attualmente positivi scendono a 49.358, in calo di 1.083 unità nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 47.597 persone (-1.004).