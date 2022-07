Covid, 80.653 nuovi casi su 366mila tamponi e altri 157 morti

Si contano invece altri 84.933 tra guariti e dimessi. Stabili i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre diminuiscono quelli negli altri reparti, 53 in meno. Il tasso di positività scende al 22,0% (-0,6%).

I numeri della pandemia -

Sono 410 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, come mercoledì, mentre gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.984, rispetto a ieri 53 in meno. Le persone attualmente positive al Covid nel nostro Paese sono 1.455.821. Gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia sono 20.467.349, mentre i decessi totali salgono a 170.527. Nel complesso sono 139.030.538 le dosi di vaccino somministrate.