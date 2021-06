Covid, 753 nuovi casi su 192.541 tamponi e altri 56 morti (ma 21 sono ricalcoli della Regione Puglia)

Il ricalcolo della Regione Puglia Sui decessi la Puglia ha comunicato che dei 22 morti notificati oggi, uno solo è relativo alle ultime 24 ore. "I restanti risultano da un aggiornamento delle informazioni nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021", si legge nella nota alla tabella del ministero.

I numeri dell'epidemia in Italia I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.256.451, i morti 127.418. I dimessi e i guariti sono invece 4.068.798, con un incremento di 2.769 rispetto al giorno precedente, mentre gli attualmente positivi scendono a 60.235, in calo di 2.074 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 58.030 persone (-1.924).