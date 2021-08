Covid, 7.224 nuovi casi su 220mila tamponi e altri 49 decessi

Ministero della Salute

Sono 7.224 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore su 220.656 tamponi effettuati, contro i 7.260 contagi su 206.531 test di giovedì. Sono 49 i decessi registrati in un giorno, in lieve calo rispetto ai 55 delle 24 ore precedenti. Il tasso di positività si attesta al 3,27%, in lieve diminuzione rispetto al 3,5% di giovedì. I guariti odierni sono invece 6.211.