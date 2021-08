L'Aquila, "Non hai il Green pass? Il Comune paga il tampone" | Cittadini divisi

"La Perdonanza di tutti: non hai il Green pass? Ti aiutiamo noi". E' così che il Comune de L'Aquila annuncia l'iniziativa dei tamponi gratis per chi non ha la certificazione verde per partecipare alla tradizionale festa della Perdonanza celestiniana. Fino al 30 agosto sarà possibile recarsi presso le due farmacie comunali indicate per ottenere il lasciapassare. E i cittadini si dividono tra favorevoli e contrari.

L'iniziativa - Tamponi gratuiti, dunque, per coloro che, sprovvisti di Green pass, vogliono assistere alle celebrazioni religiose e agli spettacoli della 727esima edizione della Perdonanza Celestiniana, la più antica al mondo, istituita da Celestino V per ottenere l'indulgenza plenaria. Ma la decisione dell'Unità di crisi comunale per la gestione dell'emergenza pandemica, riunita proprio per risolvere la problematica degli accessi agli eventi della Perdonanza abruzzese, fa discutere.

L'operazione è finanziata dal Comune dell'Aquila. "Dobbiamo conciliare due situazioni di rilievo, consentire a tutti coloro che si sono prenotati o che si prenoteranno di godere degli straordinari spettacoli della Perdonanza e fare in modo che l'evento celestiniano si svolga in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del contagio da covid", ha spiegato il sindaco aquilano Pierluigi Biondi.

Cittadini divisi - E c'è chi sui social plaude all'iniziativa ("Giustissimo", "Straordinario", "La sicurezza al primo posto") e chi la boccia. "Il messaggio mi sembra: 'non ti vaccinare che tanto una soluzione la troviamo lo stesso'", "Errore grave quello di proporre il tampone in alternativa al vaccino", "Incentiviamo i no-vax?", è il tenore dei commenti dei contrari.

Le celebrazioni - Partita da Sulmona (L'Aquila) è in viaggio verso L'Aquila la Fiaccola del Morrone, per l'apertura della Perdonanza Celestiniana (23 agosto) e della Porta Santa con il Giubileo annuale della Chiesa cattolica (28 agosto). Meglio nota come Fuoco del Perdono, la fiaccola segue la strada percorsa dall'eremita Pietro da Morrone verso L'Aquila, dove fu incoronato Papa come Celestino V, il 29 agosto 1294 e istituì il primo Giubileo della storia (28-29 agosto) con l'indulgenza plenaria.



Nel capoluogo è tutto pronto per accogliere il Fuoco che darà il via alle celebrazioni del Giubileo annuale. Intanto il cartellone di eventi culturali e spettacoli, in programma fino al 30 agosto, con gran finale affidato a Renato Zero e Riccardo Cocciante, è già in corso.