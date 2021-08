I no vax tra gli operatori sanitari sono 35.691 Gli operatori sanitari che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino sono 35.691, pari all'1,82%. La platea complessiva è di 1.958.461 persone, di cui ha completato il ciclo il 94,42%.

Over 80 e fascia 50-59 anni: senza siero rispettivamente 279mila persone e oltre 2 milioni Sono, invece, 279.834 gli over 80, pari al 6,14%, che non hanno neppure ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid 19. Mentre le persone non vaccinate nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni sono oltre 2 milioni (2.048.855), pari al 21,23%. In questa fetta di popolazione, pari a 9.651.541 unità, hanno completato il ciclo vaccinale in 7.042.299 pari al 72,97%.

Il 63% dei ragazzi ha ricevuto almeno una dose Nella fascia di età 16-19 il 60,52% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 63,58%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 40,50% mentre il 36,42% non è ancora vaccinato con alcuna dose.

Nella fascia 12-15 anni il 33,76% è stato vaccinato con una dose Nella fascia di età 12-15 il 33,76% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 34,37%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 12,97% mentre il 65,63% non è ancora vaccinato con alcuna dose.