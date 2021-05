Covid, 6.659 nuovi casi con 294.686 tamponi e altri 136 decessi

In Italia ci sono 6.659 nuovi casi di coronavirus a fronte di 294.686 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l’incremento era stato di 7.567 su 298.186 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 136 decessi (contro i 182 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 124.063. In terapia intensiva sono ricoverati 1.805 pazienti mentre i guariti e dimessi sono 13.292. Tasso di positività al 2,3%.

I dati - I ricoverati con sintomi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 12.493 mentre in isolamento domiciliare ci sono 318.532 persone. Gli attualmente positivi in Italia sono invece 332.830. I dimessi e guariti, in totale da inizio emergenza, sono 3.696.481. Il tasso di positività è del 2,2%, in calo rispetto al 2,5% di venerdì.