Vaccini anti-Covid, Fontana a Tgcom24: "In Lombardia pronti a 150mila inoculazioni al giorno"

La Lombardia è pronta per "arrivare a 150mila inoculazioni al giorno". Lo ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana , parlando a Tgom24 e spiegando che "le uniche incognite che esistono sono i vaccini". Fontana ha poi sottolineato di ritenere necessario rivedere il coprifuoco: "Credo che anche per favorire il turismo si debba o eliminare completamente o comunque limitarlo a qualche ora per notte".

"Possibile entro il 10 luglio la prima vaccinazione a tutti i lombardi" La data alla quale si termineranno le vaccinazioni in Lombardia, ha poi sottolineato Fontana durante la trasmissione "Dentro i fatti", "dipende da quanti vaccini ci verrano forniti. Abbiamo il piano di consegne fino al 20 maggio e oggi non dobbiamo superare le 85mila dosi al giorno. Se ci dovessero arrivare le 120mila dosi" si potrebbe concludere la prima vaccinazione ai lombardi "per il 10 luglio".

AstraZeneca, "in Lombardia percentuale irrisoria di rifiuti" "Noi - ha aggiunto - abbiamo una percentuale irrisoria di persone che rifiuta il vaccino AstraZeneca, quindi nelle scorse settimane ho chiesto di poter ricevere eventuali dosi non utilizzate" in altre Regioni. "Figliuolo ha detto che provvederà con la cabina di regia a redistribuire queste dosi sul territorio".

Vaccini Covid-19, tutti i siti dove prenotarsi regione per regione COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione | Regione Abruzzo - Portale Sanità Wikipedia 1 di 21 https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ Wikipedia 2 di 21 www.rcovid19.it/vaccinazioni Wikipedia 3 di 21 www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/campagna-vaccini/campagna-vaccini Wikipedia 4 di 21 www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it Wikipedia 5 di 21 vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione Wikipedia 6 di 21 www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 Wikipedia 7 di 21 www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html Wikipedia 8 di 21 www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it Wikipedia 9 di 21 www.regione.marche.it/vaccinicovid Wikipedia 10 di 21 https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/ Wikipedia 11 di 21 www.ilpiemontetivaccina.it Wikipedia 12 di 21 www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale Wikipedia 13 di 21 https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it Wikipedia 14 di 21 www.testcovid.costruiresalute.it Wikipedia 15 di 21 https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ Wikipedia 16 di 21 https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home Wikipedia 17 di 21 https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home Wikipedia 18 di 21 https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ Wikipedia 19 di 21 https://app.fse.vda.it/healthvda/app/#!/profilo Wikipedia 20 di 21 www.vaccinicovid.regione.veneto.it Wikipedia 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Possibile organizzare le seconde dosi ai turisti" Sulle seconde dosi di vaccino, ha continuato il presidente di Regione, "per quanto riguarda i nostri cittadini, abbiamo cercato di evitare le due settimane centrali di agosto. Abbiamo cercato di ridurre il più possibile i richiami in quelle due settimane. E' chiaro che se si deve organizzare una campagna vaccinale per i turisti nei luoghi di vacanza, dobbiamo organizzarci. Potremo organizzare anche un progetto di questo genere. Credo che si possa fare".