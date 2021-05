Covid, 5.080 nuovi casi su 130mila tamponi e 198 morti nelle ultime 24 ore

Ministero della Salute

Sono 5.080 i nuovi contagi di Covid nelle ultime 24 ore secondo il ministero della Salute, mentre si contano altri 198 decessi. Effettuati 130mila tamponi, per un tasso di positività al 3,9%. Scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva (34 in meno) ma risale quello dei ricoveri negli altri reparti, sette in più. Diminuisce il numero degli attualmente positivi, 373.670 in tutto, 10.184 in meno rispetto a domenica. 15.063 i guariti.