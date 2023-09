Covid, +44% di nuovi casi in una settimana: "Vaccinare i fragili"

Continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Italia.

Secondo il monitoraggio settimanale, al 13 settembre se ne registravano 30.777 rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L'incidenza passa invece da 36 a 52 casi per 100mila abitanti. Sale anche l'occupazione dei posti letto in area medica: dal 3 al 3,8%, per un totale di 2.378 ricoverati. Segno più anche per le terapie intensive (+0,9% rispetto allo +0,6% della precedente rilevazione), per un totale di 76 unità. Le autorità invitano a "rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione delle persone fragili".