Casi Covid in aumento in Italia, "distribuiremo mascherine nelle scuole"

In relazione all'aumento di casi Covid nelle ultime settimane in Italia, "l'indicazione che arriva dai presidi ai professori e bidelli è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola".

Lo ha dichiarato Mario Rusconi dell'Associazione presidi, che ha aggiunto: "In molte scuole a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante".