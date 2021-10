Covid, al via la campagna per la terza dose di vaccino Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 4.878 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore (contro i 5.335 segnalati il giorno prima), secondo i dati del ministero della Salute, su 477.352 tamponi. Il tasso di positività si attesta quindi all'1%. Si contano inoltre altri 37 morti, 4 in più rispetto a venerdì. Continua ad aumentare il numero dei ricoverati in area media, 49 in più, mentre in terapia intensiva ci sono tre malati in meno. I guariti sono 3.103, per un totale di 4.554.985.