Covid, 5.335 nuovi casi su 474.778 tamponi e altri 33 decessi

In Italia si sono registrati 5.335 nuovi casi di coronavirus a fronte di 474.778 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.866 con 570.335 test). Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 33 decessi (contro i 50 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 132.037. I guariti sono 3.433, mentre il tasso di positività si attesta all'1,1%, in rialzo rispetto allo 0,9% di giovedì.

Le terapie intensive aumentano di due unità (349 in totale), mentre i ricoveri in altri reparti Covid aumentano di 49 unità (per un totale di 2.658).

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 181mila dosi (22mila prime + 60mila seconde + 99mila terze), per un totale di 89,6 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 152mila dosi al giorno (24mila prime + 57mila seconde + 71mila terze): a questo ritmo il 90% degli over 12 sarà vaccinato con ciclo completo tra due mesi e sette giorni (il 4 gennaio 2022).

Un anno fa i nuovi casi erano 31.084 su 215085 tamponi, per un tasso di positività del 14,5%). I decessi erano 199, le terapie intensive 1.746 (+95) e i ricoveri 16.994 (+1.030).